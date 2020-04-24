Karabük'te fırıncıların yoğun mesaisine mola - Son Dakika

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncıların yoğun mesaisi ve vatandaşların tatlı telaşı yasakla son buldu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşlar, iftara 2 saat kala satışı sona eren pidelerden almak için fırınlara geldi.

Fırınlara gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "sosyal mesafe" kuralına uyarak pidelerini aldı.

İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.