Fırtına nedeniyle kopan çatı, park halindeki araçların üstüne düştü - Son Dakika

Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle uçan binanın çatısı sokağa düştü, park halindeki araçlar zarar gördü.
Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde bitişik 3 iş yerinin bulunduğu binanın sundurma çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu.
Sokağa düşen çatının altında kalan park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, olayın ardından önlem aldı.
Çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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