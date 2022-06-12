Karabük'te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından Karabük'te fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Kaynak: İHA

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