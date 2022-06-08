Yola dökülen hurdalar nedeni ile yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.