Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi

08.06.2022 20:58
Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi

Karabük'te freni arızalanan hurda yüklü kamyon refüje devrildi.

Karabük'te freni arızalanan hurda yüklü kamyon refüje devrildi.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen O.E. yönetimindeki 78 AAN 773 plakalı hurda yüklü kamyonun henüz belirlenemeyen nedenle freni arızalandı.

Hızlanan kamyon, refüje devrilerek durabildi. Kamyonunun sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yola dökülen hurdalar nedeni ile yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi Yokuş aşağı inerken freni patlayan hurda yüklü kamyon devrildi Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
20:04 Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:02:05. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement