Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

04.08.2022 21:55
Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

KARABÜK'te freni boşalan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

KARABÜK'te freni boşalan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayii kavşağında meydana geldi. Mustafa Giriş yönetimindeki 78 BD 931 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait kamyon, freninin boşalması sonucu, kavşaktaki trafik ışıklarında dönüş yapmak için bekleyen Emre Esen'in kullandığı 34 NA 744 otomobile çarpıp, devrildi. Kazada sürücülerle birlikte Musa Arslan, İsmail Gergen, Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon ve otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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