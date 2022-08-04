Freni boşalan kamyon, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

KARABÜK'te freni boşalan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayii kavşağında meydana geldi. Mustafa Giriş yönetimindeki 78 BD 931 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait kamyon, freninin boşalması sonucu, kavşaktaki trafik ışıklarında dönüş yapmak için bekleyen Emre Esen'in kullandığı 34 NA 744 otomobile çarpıp, devrildi. Kazada sürücülerle birlikte Musa Arslan, İsmail Gergen, Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon ve otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.