Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı

04.08.2022 20:57
Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı

Karabük'te frenleri boşalan kamyonun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Karabük'te frenleri boşalan kamyonun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Karabük karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Giriş idaresindeki 78 BD 931 plakalı asfalt dökme kamyonu iddiaya göre frenlerinin boşalması nedeniyle kavşaktan dönüş yapan Emre Esen idaresindeki 34 NA 744 otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte Musa Arslan, İsmail Gergen, Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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