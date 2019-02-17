Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fuhuş Operasyonu

Karabük'te Fuhuş Operasyonu

21 dakika önce

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, B.Ö. (43) ile yabancı uyruklu F.A. (39), D.I. (35), N.K. (39) ve N.B. (30) isimli kadınlar gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Ayrıca, fuhşa yer temin ettiği iddia edilen B.Ö. ve fuhuş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadın ile bir kişiye ayrı ayrı 647 lira idari para cezası verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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