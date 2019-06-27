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Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

58 dakika önce

Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltıKarabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı
Karabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu şahısların para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu D.R. (21) isimli şahıs ile para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu D.R. hakkında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek ve fuhuşa teşvik suçlarından adli işlem yapıldı. Olaya karışan şahıslara idari para cezası uygulandı.Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
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