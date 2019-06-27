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Karabük'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

36 dakika önce

KARABÜK'te, ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı.

Karabük'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
KARABÜK'te, ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin, anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden haberleştikleri ortaya çıktı
Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin para karşılığı fuhuş yaptığı ihbarı üzerine, Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda fuhşa yer sağladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu D.R. (21) ile fuhuş yaptıkları öne sürülen K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö. (24) gözaltına alındı. Şüphelilere 'Umum Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 644'er lira olmak üzere toplam 2 bin 576 liralık para cezası kesildi. Fuhuş karşılığı elde edildiği değerlendirilen 450 TL'ye ise el koyuldu. Ayrıca şüphelilerin, anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden haberleştikleri ortaya çıktı
Özbek D.R. hakkında, 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' ile 'fuhşa teşvik' suçlarından adli işlem yapıldı. D.R., olası zührevi hastalıklar için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
Polis, Karabük, Güncel
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