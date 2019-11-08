Son Dakika Haberleri: Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltı
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Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltı

7 saat önce

Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltıKARABÜK'te, yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltı

KARABÜK'te, yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve temizlik işlerinde çalıştırılmak vaadiyle kandırılarak İstanbul'dan Karabük'e getirilen Özbekistan uyruklu N.S.'ye zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen D.K. ve N.Y., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük'te fuhuş operasyonuna 2 gözaltı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
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