Karabük'te Galatasaraylıların derbi coşkusu - Son Dakika
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Karabük'te Galatasaraylıların derbi coşkusu

6 saat önce

Karabük'te Galatasaray taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Karabük'te Galatasaraylıların derbi coşkusu, System.String[]

Karabük'te Galatasaray taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.


Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Karabük'te yüzlerce Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. 20 yılın ardından Kadıköy'de ilk kez galibiyetle karşılaşan Galatasaray taraftarı derbi sevincini doyasıya yaşadı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.


Yenişehir Çamlık Sokak'ta maçın bitiş düdüğü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraftarlar polis ekiplerince gözaltına alındı. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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