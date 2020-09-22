Karabük'te gasp şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ve bazı kişisel eşyaları gasbettiği iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar köyünde "nitelikli yağma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olaylarının gerçekleştiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden de destek alan jandarma, M.B ve Y.Ç isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adres ve üzerilerinde yapılan aramada, gasbedildiği iddia edilen bir otomobil ve bazı kişisel eşyalar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken ele geçirilen otomobil ve eşyalar, sahibi olan Y.Y isimli kişiye teslim edildi.