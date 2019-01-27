Karabük'te Gazdan Etkilendikleri Şüphesiyle 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Öksürük, mide bulantısı ve gözlerde yaşarma oluşan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD
ekiplerince haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı. İşçilerin, yaklaşık 200 metre mesafedeki Karabük
Meslek Polis
Eğitim Merkezi'nde yapılan tatbikatta çevreye yayılan biber gazından etkilenmiş olabilecekleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- K
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:49 Kaynak: DHA
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu
Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi
Kırgız Bakıcının Sır İntiharı! Külotlu Çorap ile Canına Kıydı