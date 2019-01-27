Son Dakika Haberleri: Karabük'te Gazdan Etkilendikleri Şüphesiyle 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Gazdan Etkilendikleri Şüphesiyle 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te Gazdan Etkilendikleri Şüphesiyle 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Öksürük, mide bulantısı ve gözlerde yaşarma oluşan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD ekiplerince haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı. İşçilerin, yaklaşık 200 metre mesafedeki Karabük Meslek Polis Eğitim Merkezi'nde yapılan tatbikatta çevreye yayılan biber gazından etkilenmiş olabilecekleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:49 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Karabük, İşçi, 3. Sayfa
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