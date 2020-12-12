Karabük'te gazeteciyi darp iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te gazeteciyi darp iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
12.12.2020 00:09
Karabük'te evinin önünde gazeteciyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük'te evinin önünde gazeteciyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım 2020 tarihinde gazeteci Sait Alıcı'nın, Ergenekon Mahallesi'ndeki evinin önünde aracına bindiği esnada darp edilmesine ilişkin 1 ay süren soruşturma kapsamında, firari şüpheli Nuri B., İstanbul'da yakalanarak Karabük'e getirildi. Olayda şüpheli ile hareket eden Murat Ç. ve Kamil Ç.'de aynı gün Karabük'te gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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