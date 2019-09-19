Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Gaziler Günü" korteji
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te "Gaziler Günü" korteji

25 dakika önce

Karabük'te Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Karabük'te

Karabük'te Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.


İstasyon Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, gaziler, aileleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.


Burada Atatürk Anıtı'na Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ve gazi derneklerinin başkanları çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören, tebriklerin kabulüyle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Gaziler Günü" korteji
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]