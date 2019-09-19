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Karabük'te Gaziler Günü kutlandı

3 dakika önce

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Karabük'te Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.


Etkinlikler kapsamında İstasyon Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Ardından Karabük Vali Vekili Barboros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malülü Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Sabri Özer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.


Karabük Vali Vekili Barboros Baran, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, Şehitlik ve gaziliğin Allah tarafından verilen bir mertebe olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bu bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanmayacak. Bu vatan bizlere yurt olmayacaktır. Ezanımız minarelerde özgürce gür bir edayla okunmayacaktı.Ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.


AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, ülkede bayrakların göndere çekilmesini, ezanların okunmasın sağlayanların şehitler ve gaziler olduğunu belirtti.


Gaziler Günü'nün önemli bir gün olduğunu aktaran Güneş, "Kimdir gazi? Şehitliği göze alandır. Ama şehitlik de bir mertebedir, gazilik de bir onurdur, bir mertebedir. Karabük'te gazilerimizin gölgesinde huzura ve rahatla nefes alabiliyoruz" diye konuştu.


AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise, vatanı, milleti, bayrağı korumak için cepheye gidenlere minnettar olduklarını vurgulayarak, söz konusu vatansa gerisinin tefarruat olduğunu kaydetti.


Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlarının taçlandığı gün olduğunu söyledi. Atatürk'ün komutasında Türk ordusunun 13 Eylül 1921'de 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sömürgecilerin maşası olarak Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusunu durduğunu ifade eden Çorbacı, "Tarihinin en büyük yenilgisini yaşatarak Yunanı bozguna uğratarak kaçmaya mecbur etmiştir. Sonuç olarak düşman bir sene sonra tamamen topraklarımızı terk etmiştir" dedi. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Karabük, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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