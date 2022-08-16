Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu - Son Dakika
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Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu

16.08.2022 11:06

Karabük'te gece yarısı hastane otoparkında alev alan minibüs kullanılmaz hale gelirken yanında bulunan bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Karabük'te gece yarısı hastane otoparkında alev alan minibüs kullanılmaz hale gelirken yanında bulunan bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olay saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesinde bulunan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikinik girişlerinin bulunduğu otoparkında meydana geldi. Cihan Karayel'e ait çekme belgeli olan 06 BYS 122 plakalı minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden hastane çalışanları panik yaşarken, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi hortumlarla hastane personellerinin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs demir yığınına dönerken, yanında bulunan Hatice Y.'ye ait 78 DD 900 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu - Son Dakika

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