Karabük'te geçen yıl 318 bin turist konakladı - Son Dakika

Karabük'te geçen yıl 318 bin 866 yerli ve yabancı turist konakladı.

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen Yenice Foto- Film Festivali Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasına Türkiye'nin değişik bölgelerinden 187 fotoğraf sanatçısının katıldığını söyledi.

Projenin Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde de her yıl değişik bir konuyla devam edeceğini belirten Şahin, fotoğraf ve film sanatıyla tanıtımına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından katkı sağlandığını bildirdi.

Şahin, geçen yıl Karabük Kültür Merkezi'nde 11 konser, 18 tiyatro ve 53 seminer düzenlendiğini dile getirerek, bu faaliyetlere 25 bin 495 kişinin katıldığını anlattı.

Geçen yıl Taşınmaz Kültür Varlıkları'na yapılan proje ve restorasyon yardımları hakkında da bilgiler veren Şahin, "Proje yardımına 89 başvuru yapılmış olup bunlardan 7 tanesine 146 bin 228 lira yardım yapılmıştır. Uygulama yardımına başvuru sayısı 21 olup 18 kişiye 1 milyon 110 bin lira yardım ödemesi yapıldı." dedi.

Şahin, Karabük'te bulunan kütüphanelerde 141 bin 199 adet kitap olduğunu, 28 bin 788 üye ve 153 bin 60 kullanıcının bulunduğunu kaydederek, Türkiye'de ilk olan "Bebek Kütüphanesini" Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde oluşturduklarını ve Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kente gelen turist sayıları hakkında da bilgiler veren Şahin, "2018 yılında ilimizde 315 bin 842 yerli ve yabancı konaklarken, 2019 yılında bu rakam 318 bin 866'ya çıktı. 2018 yılı ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda ilimize gelen turistlerde yüzde 0,95'lik bir artış olmuştur." diye konuştu.

Vali Gürel, Şahin ve kurum personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve şube müdürleri de katıldı.