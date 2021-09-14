Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakim defnedildi - Son Dakika

Karabük'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakimin cenazesi, Bolu'nun Göynük ilçesinde toprağa verildi.
Evinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinadayken fenalaşması üzerine kaldırıldığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen hakim Ekrem Er'in (47) cenazesi, Karabük Adliyesindeki törenin ardından memleketi Göynük'e getirildi.
Er'in cenazesi, Aksaklar köy meydanında kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine katılan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Er'in annesine taziyelerini illeti.
Törene, Er'in yakınlarının yanı sıra Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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