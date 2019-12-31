Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

6 saat önce

Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi.

Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi, System.String[]

Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, jüri başkanlığını Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı yarışmaya, Karabük ve ilçelerinde bulunan imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları katıldı.

Lise kategorisindeki hafızlık yarışmasında, Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayırpınar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise aynı liseden Necmeddin Gazel birinci olarak bölge finallerinde Karabük'ü temsil etme hakkı kazandı.

Ortaokul kategorisindeki hafızlık yarışmasında ise Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurettin Utku, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise aynı okuldan Ali Osman Utku birinci oldu.

Yarışmaların bölge finalleri mart ayında Ankara ve Sinop'ta yapılacak.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu
Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
20:20 Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı - Son Dakika
20:19 Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
20:17 Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar - Son Dakika
20:16 Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca tutuklandı - Son Dakika
20:16 Turizm merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]