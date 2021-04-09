Gençler mesleki eğitim kursuyla "altın bilezik" sahibi oluyor - Son Dakika

Gençler mesleki eğitim kursuyla "altın bilezik" sahibi oluyor

09.04.2021 12:09

Karabük'te Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İl Emniyet, İl Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğinde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen kurslarla gençlerin meslek sahibi olması hedefleniyor.

Karabük'te Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İl Emniyet, İl Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğinde hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen kurslarla gençlerin meslek sahibi olması hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kursa alınması için yönlendirilen 15 gence yönelik 88 saatlik mantar yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Teorik eğitimin ardından gençler, kültür mantarı yetiştiriciliği yapan bir firmada pratik deneyim kazandı. Program sonunda sertifikalarını alacak gençlerin iş gücü piyasasına katılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında diğer alanlarda da mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi planlanıyor.

"Gençleri meslek edindirerek iş gücü piyasasıyla tanıştırmayı amaçlıyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, AA muhabirine, gençlere yönelik 4 kurumun iş birliğinde mantar yetiştiriciliği kursunun düzenlendiğini söyledi.

Teorik eğitimi tamamlayan 15 gencin pratik eğitime geçtiğini aktaran Çalış, şöyle devam etti:

"Buradaki gençlerimiz bize toplum destekli polislerimiz tarafından yönlendirilen gençlerimiz oldu. Önemsediğimiz bir kurs oldu. Güzel de başladı güzel de bitecek inşallah. Programın sonunda gençlerimize girişimcilikle ilgili sertifika vereceğiz. İş yeri açabilmeleri için belgelerini vereceğiz. Programı tamamlamış olacağız. Projedeki en büyük hedefimiz gençlerin bir meslek edinmesi.

Bu gençlerimiz ne istihdamda ne eğitimde. Bu nedenle bu gençlerle özel olarak ilgileniyoruz. Özel politika gerektiren gruplar dediğimiz gruplara alarak bu gençlerimizi, gerek meslek edindirme gerekse toplum yararına programlara yönlendirmeye çalışıyoruz."

Çalış, 18-29 yaş grubundaki gençlerin hedef kitleleri arasında yer aldığını anlatarak, gençleri meslek edindirerek iş gücü piyasasıyla tanıştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar Erdoğan da gençlere mantar yetiştiriciliğiyle ilgili teorik eğitim verdiklerini söyledi.

Kursta, istiridye mantarı üretiminin her aşamasıyla ilgili de bilgi verildiğini belirten Erdoğan, gençleri mantar üretimine hazır hale getirmek için çalıştıklarını anlattı.

"İleride mantar üreticiliği yapmak istiyorum"

Kursiyer 25 yaşındaki Tuba Gültepe, teorik eğitimlerin tamamlandığını, pratik eğitimlere başladıklarını dile getirerek, ileride mantar üreticiliği yapmak istediğini kaydetti.

20 yaşındaki Murat Can Eken de "Kursu mahalleden arkadaşlarıma önerdim. Arkadaşlarımla kursa geldik. Devamsızlık yapmadık. İleride kültür mantarı yetiştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyer 21 yaşındaki Hazar Akbulut ise teorik ve pratik eğitimlerle mantar yetiştiriciliğinin her aşamasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Burada aldığımız bilgiler dahilinde kendi işimizi kurma imkanımız oluyor. Bizlere istihdam sağlanıyor." dedi.

Gençler mesleki eğitim kursuyla altın bilezik sahibi oluyor
Gençler mesleki eğitim kursuyla altın bilezik sahibi oluyor
Gençler mesleki eğitim kursuyla altın bilezik sahibi oluyor
Gençler mesleki eğitim kursuyla altın bilezik sahibi oluyor

Karabük, Mantar, Tarım, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gençler mesleki eğitim kursuyla 'altın bilezik' sahibi oluyor - Son Dakika Ekonomi


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