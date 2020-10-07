Karabük'te spor yatırımları - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, illerinde spor alanında önemli yatırımların olduğunu ifade etti.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bakan yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü Karabük Valisi Fuat Gürel ile ziyaret ettiklerini ve Karabük için önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Bakan ve bakan yardımcısına desteklerinden ötürü teşekkür eden Ünal, kazandırılan yatırımları şöyle aktardı:

"Karabük Merkez 2 bin 500 seyircili spor salonumuzun led aydınlatma sistemi ile birlikte acil bakım ve onarımı yapılacak. Keltepe Kayak Merkezi telesiyej direklerinin heyelan riskine karşı yerinde incelenmesi ve güçlendirilmesi yapılacak. Safranbolu ilçemizdeki sentetik futbol sahası zemin değişimi, Yenice ilçemize gençlik merkezi, Eskipazar ilçemize kapalı halı futbol sahası yapılacak. Eskipazar ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için ek ödenek aktarılacak. Eflani ilçemize gençlik merkezi yapımı talebimizin incelemesi yapılıp değerlendirilecek." dedi.