Son Dakika Haberleri: Karabük'te Gergedan böceği bulundu
Son Dakika Genel Haber

Karabük'te Gergedan böceği bulundu

52 dakika önce

Karabük'te Gergedan böceği bulunduKARABÜK - Karabük'te dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Karabük'te Gergedan böceği bulundu
KARABÜK - Karabük'te dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
Beşbinevler Mahallesi'nde Adnan Akın isimli vatandaş, iş yerini açmaya çalıştığı sırada havuzun yanında gergedan böceğini fark etti. Diğer böceklerden farklı olduğunu anlayan Akın daha önce haberlerde de rastladığı böceğin gergedan böceği olduğunu anladı. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceğinin internetten yaptığı araştırmada Tokat ve Mersin illerinde görüldüğünü belirten Adnan Akın, "Ondan sonra haber çıktı yüz bin dolar diye. Bütün insanların peşinden koştuğu zararsız bir böcek. Gerçekten de gergedana benziyor" ifadelerini kullandı.
Karabük'te Gergedan böceği bulundu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:46 Kaynak: İHA
Adnan Akın, Karabük, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:38:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Gergedan böceği bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]