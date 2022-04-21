Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu

21.04.2022 03:38
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçede bir restoranda verilen iftara katılanlar, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan 17 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi, üç kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki kişi ise özel bir hastanenin acil servisine müracaat etti.

Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, tedavi altına alındı.

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu

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Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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