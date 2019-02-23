Karabük'te Gıdadan Zehirlenen 60 Kişi Taburcu Edildi
1 saat önce
Karabük'te kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek bölgedeki hastanelere başvuran 81 kişiden 60'ı taburcu edildi.
Karabük
'te kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek bölgedeki hastanelere başvuran 81 kişiden 60'ı taburcu edildi.
"Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırı adı altında kent meydanına kurulan indirim çadırında satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 20'si çocuk, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 81 kişi hastanelere başvurdu.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
, gıda zehirlenmesi sonucu bölgedeki hastanelere başvuran 81 kişiden 60'nın taburcu edildiğini belirterek, 18'i çocuk olmak üzere 21 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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