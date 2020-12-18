Karabük'te göçmenlerden Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların, yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak 2000 yılında kabul edilen ve her yıl 18 Aralık'ta kutlanan "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla değişik sebeplerle Karabük'te ikamet eden göçmenlerden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Uyum ve İletişim Grup Başkanı Alican Erol ile birlikte Yemenli Musaab Algershi, Çadlı Aziz Hassan ve Madına Bechir ile Türkmenistanlı Mohira İshuradova'yı makamında kabul eden Gürel, göçmen misafirleri ile bir süre sohbet ederek, İl Göç İdaresi Müdürü Dorkaç'tan kentte yaşayan göçmenler hakkında bilgi aldı.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nün, tüm dünyada göç ve göçün önlenmesi konusunda farkındalık ve duyarlığın artmasına vesile olması temennisinde bulunan Vali Gürel, "Savaş, kıtlık, hastalık, çalışma, eğitim gibi sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle bazen gönüllü ancak çoğu zaman zorunlu olarak dünyada her yıl milyonlarca insan kendi ülkelerinden göç etmektedir. Birleşmiş Milletlerde göç eden bu insanların karşılaştıkları zorlu koşullara kayıtsız kalamamış; dünya kamuoyunda ve devletler nezdinde göçmenlerin hayatları konusunda yeni bir farkındalık oluşturmak için 2000 yılında 18 Aralık gününü 'Uluslararası Göçmenler Günü' olarak kabul etmiştir. Ülkemize zor zamanlarında sığınan insanları kabul etmenin hem yüce dinimiz İslam'ın hem de Türk örf ve adetleri ile misafirperverliğinin gereği olarak görmekteyiz. Başta ilimizde yaşayan yabancı misafirlerimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm yabancıların 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - KARABÜK