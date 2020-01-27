Karabük'te gölet buz tuttu - Son Dakika

Karabük'te gölet buz tuttu
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KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.
Eflani'de, havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından Ortakçı Göleti buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletin buz tutmasıyla birlikte muhteşem bir güzellik ortaya çıktı. Ortakçı Göleti'nin bulunduğu alana gelenler gölet kenarında mangal yaparken, bazı kişiler ise göletin buz tutan yüzeyinde kızakla kaydı.
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