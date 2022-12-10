Karısını cami odasında başka bir kadınla aldattığı iddia edilen imam için karar verildi

Karabük Valiliği yaptığı açıklamada imam Yusuf Ziya S.'nin görevden alındığını belirtti. Açıklamada, "Kamuoyu gündemini meşgul eden, ilimiz merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere murakıp görevlendirilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 09/12/2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karabük 'te imam Yusuf Ziya S.'nin görevli olduğu caminin odasında başka bir kadınla eşi tarafından çıplak halde basıldığı iddia edilmişti. Yusuf Ziya S. iddiaları reddederken, konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Karabük'e bağlı Sipahiler Köyü'nde imam olan Yusuf Ziya S.'nin camiden uzun süre dönmemesinden şüphelenen 23 yaşındaki eşi A.S., 10 Kasım 2022 günü camideki odada eşini yarı çıplak halde başka bir kadınla basmıştı.

"EŞİM, 'ANNENE SÖYLEME, SUS' DİYE UYARIYORDU"

Kapıyı çaldığında içeriden gelen televizyon sesinin kısıldığını, toparlanma seslerinin geldiğini söyleyen A.S., jandarmadaki ifadesinde, "Daha sonra eşim imam Yusuf Ziya S. bulunduğum yere geldi. 'İçeride bir kadın olduğunu biliyorum. Açın kapıyı' dedim. Eşim içeriye hitapla 'Rümeysa kapıyı aç' dedi. Fakat Rümeysa isimli şahıs ısrarla kapıyı açmadı. Evde çocuğumu anneme bırakmıştım. Devamlı ağlayınca o da geldi. Eşim devamlı, 'Annene söyleme, sus' diye uyarıyordu. Annem de tartışmamızı görünce ne olduğunu sordu. Ben de 'Anne, kız burada' dedim ve annem çocukla birlikte yanıma geldi. Annem bu sırada Rümeysa isimli kadına hitaben 'Aç kapıyı; benden sana zarar gelmeyecek. Sadece konuşmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR YAŞANIRKEN NAMAZ VAKTİYDİ"

Annesinin de gelmesiyle birlikte tartışma çıktığını belirten A.S., "Yusuf Ziya S., annemin bağırmasını engellemek için ve kimse duymasın diye içeri doğru çekiştirmeye ve eliyle kafasını yere bastırıp diğer eliyle ağzını kapatmaya başladı. Ben sürekli annemi bırakmasını söyledim. Bu sırada Rümeysa isimli kadın, odanın kapısını açtı ve bizi de zorla bu odadan içeri soktu. Olaylar yaşanırken namaz vakti olması nedeniyle camiye gelen şahıslar tarafından müdahale edilmek istendi" dedi.

"ANNEM VE EŞİM ARASINDA ARBEDE ÇIKTI"

Rümeysa isimli kadına tokat attığını, eşinin de kendisini ve annesini yere fırlattığını kaydeden A.S., "Annem dışarı çıktı fakat yine annem ve eşim arasında arbede yaşandı. Ben de 'İntihar etmeye gidiyorum' diye bağırdım ve evime doğru gitmeye başladım. O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik" diye konuştu.

"GÖREVİME SAYGILI VE SADIK BİR DİN ADAMIYIM"

Skandalın ardından geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan İmam Yusuf Ziya S., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Yusuf Ziya S., "Bana bu aciz iftirayı atan zannımca ya benimsin ya rezilsin embesilliğini kendisine düstur edinmiş sıkıntılı kimselerdir. Ben ilahiyat fakültesi ve adalet mezunu, ne yaptığını bilen, çevreme, görevime saygılı ve sadık bir din adamıyım" dedi.

WHATSAPP MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Ziya S., kayınpederinin olaydan 6 gün önce kendisine tehdit mesajı attığını söylerken, WhatsApp mesajlaşmaları da ortaya çıktı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Kayınpeder: Selamün aleyküm Yusuf. Ben sana ben bu kızı hafız imam diye vermiştim. Hafızlıktan, imamlıktan para kazanman bundan sonra senin için bitebilir. Kariyerinin hepsinin içine ettin. Düşün zinakar hafız imam medyada. Savcılığa suç duyurusu müftülüğe yapıldığını düşün. Hafız olmasa idin ben sana kızımı vermezdim.

İmam: Aleykümselam baba. Sana saygım ve sevgim sonsuzdur. Ama ben hiç zina yapmadım.