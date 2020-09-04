Karabük'te "güçlü kızlar" ilk antrenmanını yaptı

"Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" Projesi kapmasında kurulan kız futbol takımı ilk antrenmanını yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kaynak ile onaylanan "Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" Projesi kapmasında 5000 Evler Futbol Sahasında ilk antrenmanına çıkan kız futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Kız futbol takımının antrenmanını bir süre izleyen Vali Gürel, "Sporun her çeşidi tüm bireyler tarafından yapılabilir ama sizler zor olan bir spor branşını futbolu seçmişsiniz. Futbol ile sınırlı kalmayın başka spor branşlarına da devam edin. Atatürk Ortaokulumuz başarılı okullarımızdan bir tanesi, her türlü etkinliği yapabilen ve projelendirebilen bir ekibi var, yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Vali Yardımcımız Numan Tahir Şimşek başkanlığında, İl Yazı İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda bir proje ekibimiz var, onlar ilimizdeki bütün projelere destek veriyorlar. 'Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye' Projesinin alt yapısında onlarında büyük destekleri var. Hazırladığınız proje ile Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığından bir miktar kaynak aldınız bu projeyi hazırlamanızdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizler inşallah ilimizdeki tüm kız çocuklarımıza örnek olacaksınız, sporun bir şekilde hayatımıza girmesi gerekiyor. Sporla uğraşmaya devam edin, sizlere spor hayatınızda ve hayatın diğer alanlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden sağlanan kaynak ile alınan forma ve spor malzemelerini sporculara veren Vali Gürel ve protokol üyeleri daha sonra penaltı atışı gerçekleştirdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Vali Fuat Gürel ile protokol üyelerinin futbol sahasından ayrılmaları ile bayan futbolcular hocaları nezaretinde antrenmanlarına devam etti.

Karabük Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" Projesi ile dezavantajlı bölgelerdeki kızların spora yönlendirilmesi ve eğitim hayatlarının takibi ile spor lisesine yönlendirilmesi amacıyla 10-18 yaş arasındaki genç kızların eğitim hayatlarına devamlılığını sağlamak, kadın-erkek ayrımcılığının önlenmesini sağlamak ve kadınların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlamak, 10 yaş üzerindeki kızlarımızı sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanıyor. - KARABÜK