Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi

İş yerlerinde arama yapan ekipler, 80 bin 200 boş, 4 bin 200 içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 25 kilogram bandrolsüz tütün ve 50 paket bandrolsüz parfüm ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haksız kazancın önüne geçme, kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atanları tespit etme ve yakalama çalışmaları kapsamında Kayabaşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

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