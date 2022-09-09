Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi

09.09.2022 22:28
Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi

Karabük'te gümrük kaçağı 84 bin 400 makaron, 25 kilogram tütün ve 50 paket parfüm ele geçirildi.

Karabük'te gümrük kaçağı 84 bin 400 makaron, 25 kilogram tütün ve 50 paket parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haksız kazancın önüne geçme, kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atanları tespit etme ve yakalama çalışmaları kapsamında Kayabaşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde arama yapan ekipler, 80 bin 200 boş, 4 bin 200 içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 25 kilogram bandrolsüz tütün ve 50 paket bandrolsüz parfüm ele geçirdi.

Konuyla ilgili Y.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi - Son Dakika

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