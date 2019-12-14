Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

6 saat önce

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli elektronik eşyadan oluşan bin 391 gümrük kaçağı ürün ile tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, System.String[]

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli elektronik eşyadan oluşan bin 391 gümrük kaçağı ürün ile tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma sonucu gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen F.Ç. ve E.Ç'yi Safranpark uygulama noktasında yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada cep telefonu, şarj cihazı, telefon bataryası, oyun konsolu, mikrofon ve kulaklık gibi elektronik eşyadan oluşan bin 391 kaçak ürün ele geçirildi.

Kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonu

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada D.Ç. ve B.E'nin kaçak tütün ve tütün ürünleri sattığı bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda D.Ç. ve B.E. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ve tütün ürünleri bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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