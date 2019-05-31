Son Dakika Haberleri: Karabük'te 'Güven Huzur Uygulaması'
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Karabük'te 'Güven Huzur Uygulaması'

55 dakika önce

Karabük'te genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 'Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

Karabük'te 'Güven Huzur Uygulaması', System.String[]
Karabük'te genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 'Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Ramazan Bayramı öncesi suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla trafik ve asayiş uygulaması başlatıldı. Diğer illerde olduğu gibi Karabük'te de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında araçlar tek tek kontrol edildi. Muayenesi olmayan araçların sahiplerine para cezası kesildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:52 Kaynak: İHA
Huzur, Karabük, 3. Sayfa
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