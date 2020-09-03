Karabük'te "habersiz deprem tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Karabük'te, Vali Fuat Gürel başkanlığında depreme hazırlıklı olmak, deprem gerçeğinin bilinciyle yaşamak ve olası bir durumda neler yapılacağı konusunda bilinçli olmak amacıyla tüm kamu, kurum kuruluşlarının ve hizmet guruplarının yer aldığı "habersiz deprem tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Yerel Düzey Afet Müdahale Planı ve Operasyon Planlarından sorumlu hizmet gruplarının afet ve acil durumlarda görev ve sorumlulukları, Afet Yönetim Merkezi'ne intikalleri, operasyon yetenekleri test edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Karabük'te 26 ana hizmet grubu altında görev verilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri senaryo gereği Eskipazar ilçesinde deprem olduğu ihbarını alır almaz en kısa bir sürede kriz merkezini oluşturmak için KBÜ Eskipazar Meslek Yüksek Okulunda toplandı.

Habersiz tatbikatta ana hizmet gruplarının; depreme müdahalesi, kurtarma ekiplerin olay yerlerine intikalleri, kurtarma çalışmaları, acil sağlık, barınma ve gıda hizmetlerinin saplanması, güvenlik önlemleri, kurumlar arası ve destek illeri arasında koordinasyonun sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi TAMP kapsamında yapılacak tüm çalışmalar gözden geçirildi.

Tatbikatta ayrıca deprem nedeniyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye, UMKE ve AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldıkları binadan itfaiye araçları ve halatlar yardımıyla kurtarılma senaryoları gerçekleştirildi. - KARABÜK