Karabük'te habersiz 'Masabaşı' deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ve kurumların katılımıyla Karabük'te habersiz "Masabaşı" deprem tatbikatı yapıldı.

İl Özel İdaresi Hamzalar Ek Hizmet Binasında Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 12 Aralık 2020 günü, saat 21: 00'da merkez üssü Karabük ili, merkez ilçesinde 5.8 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikalleri ile tatbikat başladı. TAMP Karabük İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin eğitilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi hedeflenen masabaşı tatbikatında çalışma grubu yöneticileri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanmış oldu.

Tatbikatla birlikte muhtemel bir afet ve acil durum halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) ve yerel düzey çalışma grupları arasında koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarının geliştirilmesi, afet ve acil durum yönetim merkezlerine afet ve acil durumları yönetebilme imkanı ve kabiliyetinin kazandırılması sağlanıyor.

Senaryo gereği hazırlanan afet gereği acil olarak 26 destek grubuyla deprem durumunda afete nasıl müdahale edileceği, kimin hangi çalışmayı yapacağını detaylı bir şekilde incelediklerini ifade eden Vali Fuat Gürel, "Bugün burada ilimizde yaşanabilecek bir afet durumunda durumumuz nedir, hizmet gruplarımız nasıl hareket ediyor, zamanında ulaşabiliyor muyuz, koordine olabiliyor muyuz? bir denemesini yaptık. Daha önce de yapmıştık aynı zamanda uygulamalı gerçekleştirmiştik. AFAD'ın, UMKE'nin, İtfaiye'nin kurtarma çalışmaları vardı, bunları görmüştük. Bu gerçekleştirdiğimiz tatbikat biraz daha hazırlıkların kontrolü şeklinde gerçekleşen bir tatbikat idi. Özellikle habersiz yapmamızın sebebi bir afet olduğunda ne kadar bir sürede gelip, ilgili yere intikal edebiliyoruz, bir afete ne kadar hazırız, ne kadar sürede olay yerine ulaşabiliyoruz, olayın ve yaptığımız işin farkında mıyız onu kontrol ettik. Tüm hizmet grupları oluşturulan deprem senaryosuna uygun bir şekilde sunumlarını gerçekleştirdiler. Bundan sonraki süreçte hizmet grupları bazında uygulamalı tatbikatlar yapacağız, daha açılımlı ve teferruatlı tatbikatlar hizmet grubunda bulunan kurumların ve kişilerin hazırlıklarını kontrol edelim ki daha sonraki süreçte yaşanabilecek afetlerde koordineli olalım. Daha önce ülkemizde yaşanan afetlerde bulunmuş, orada görev almış tecrübeli kurumlarımız var ama çoğumuzun böyle bir duruma karşı tecrübesi bulunmuyor, en azından bu tatbikatlarla olayın biraz daha içine girebiliyorlar" dedi.

Kamuda görev yapanların hazırlıklı olmasının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Gürel, "Çünkü vatandaş haklı olarak devletinden bir şeyler bekler ve devleti bu anda aciz duruma düşürmemeliyiz. Yani vatandaşımız devletinden yardım beklediği anda bizim onun yanında yer almamız lazım. Bunun bir örneğini İzmir'de yaşadık, kısa sürede bütün ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalemiz yapıldı, hayatını kaybedenler oldu, bu vesile ile İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle tekrar anıyoruz. Yapı kalitesi, yapı yönetmelikleri kontrolü gibi bir takım çalışmalarının da yapılması gerekiyor ama ilk önce hizmet grupları bazında gerçekleştireceğimiz tatbikatların ardından yine böyle habersiz uygulamalı ve daha teferruatlı bir deprem tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bunu da her an yapabiliriz tüm grupların hazırlıklı olması bu manada oldukça önemli" diye konuştu. - KARABÜK