Karabük'te hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Arife Göker (57) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Göker'in (60) kullandığı 78 ST 807 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

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