Karabük'te hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü Y.K. ile hafif ticari araçtaki E.K. (40), R.K. (16) ve S.D. (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 00:59

Kaynak: AA

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek

Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde

Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil