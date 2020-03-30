Karabük'te hafriyat yüklü tır yandı - Son Dakika

Karabük'te hafriyat yüklü tır yandı
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Karabük'te hafriyat yüklü tır seyir halindeyken yandı.
Karabük'te hafriyat yüklü tır seyir halindeyken yandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen İsmail Ç. yönetimindeki 41 TT 560 plakalı hafriyat yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı.
Diğer sürücülerin uyarıları üzerine durumu fark edip aracı yol kenarına çekerek itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden yarım isteyen sürücü, tırı dorsesinden ayırdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dorsede hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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