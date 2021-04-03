Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim - Son Dakika

Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim

03.04.2021 15:03

Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde kırmızı gruba yükselen Karabük 1 aylık sürenin ardından hafta sonunda uygulanan kısıtlama ile yeniden sessizliğe büründü.

Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim

KARABÜK - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde kırmızı gruba yükselen Karabük 1 aylık sürenin ardından hafta sonunda uygulanan kısıtlama ile yeniden sessizliğe büründü.

Mart ayında korona virüs vaka sayılarının hızla artış göstermesinin ardından çok yüksek riskli iller arasına giren Karabük'te hafta sonu kısıtlamaları geri geldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlemlendi.

'Kaldırılan hafta sonu kısıtlaması 1 ay sürdü'

Geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında günlük ortalama 300 vakanın görüldüğü Karabük'te korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve uyulan kurallar olumlu sonuçlar vermiş ve orta riskli iller arasında yer almaya başladı. 6 Mart itibariyle kaldırılan hafta sonu kısıtlaması, hızla artış gösteren vaka sayısının ardından yeniden başladı.

Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim
Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim
Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim
Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Karabük, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karabük'te hafta sonunda sessizlik hakim - Son Dakika


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