Karabük'te hakemler FIFA Atletik Testi'ne tabi tutuldu

Karabük'te, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) FIFA Atletik Testi'nde hakemler ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürülüğünden yapılan açıklamada, 5000 Evler futbol sahasında düzenlenen FIFA Atletik Testi'ne Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'dan 43 hakem katıldı.

MHK üyesi Metin Tokat, bölgesel kurul üyeleri ve test ekibi tarafından takip edilen programda, klasman hakemleri atletik testi tamamlayabilmek için çaba sarf etti.