Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Halk Günü" toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te "Halk Günü" toplantısı

2 saat önce

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri halk günü toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata başkanlığında yapıldı.

Karabük'te
Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri halk günü toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Sedat Özdemir, İŞKUR Şube Müdürü Hüseyin Çalım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Özlem Erhan ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Vekili Bayata, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Halk Günü" toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]