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Karabük'te "halk günü" toplantısı

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, "halk günü" toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Karabük'te

Karabük Valisi Fuat Gürel, "halk günü" toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.


Toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz katıldı.


Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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