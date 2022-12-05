Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı

05.12.2022 09:27

Karabük'te halk otobüsü ile yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Feci kaza sebebiyle 14 kişi yaralanırken vatandaşlar hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İl merkezinden Safranbolu ilçesi istikametine yolcu taşıyan Hakan Ö'nün kullandığı 78 M 0146 plakalı minibüs, çevre yolunda önünde seyreden Şafak D. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

14 KİŞİ YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yaralı var
Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yaralı var
Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yaralı var
Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yaralı var
Kaynak: AA
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Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı - Son Dakika
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