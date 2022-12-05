Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı; 14 yolcu yaralandı - Son Dakika

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