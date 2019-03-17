Karabük'te Hastane Bahçesindeki Çökme Sonrası Zemin Etüt Çalışması

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, devlet hastanesinin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce meydana gelen çökmenin ardından zemin etüt çalışması başlatıldı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, devlet hastanesinin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce meydana gelen çökmenin ardından zemin etüt çalışması başlatıldı.



Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde yaklaşık bir ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda 1 metre aşağı doğru meydana gelen çökme sonrası kazan dairesine geçişler, altına kömür çuvalı konulan tahta yardımıyla sağlanmaya başlandı. Çökmenin binayı tehdit etmediği belirtilirken, bölgede zemin etüt çalışması başlatıldı. - K

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