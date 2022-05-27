Karabük'te hastane duvarında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'te hastane duvarı ile duvarın ahşap kaplaması arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dış duvarında kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler hastane duvarının ahşap kaplamalarını açtı.
Ekipler, hastane duvarı ile duvarın ahşap kaplaması arasında mahsur kalan kediyi kurtardı.
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