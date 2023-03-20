Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı - Son Dakika
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Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı

20.03.2023 18:45
Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı

Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından 3 kilo 750 gram ur çıkartıldı.

Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından 3 kilo 750 gram ur çıkartıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle il merkezindeki özel bir hastaneye gelen 47 yaşındaki kadın, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyonda hastanın karnından 3 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.
Hastanede görevli Op. Dr. Şakir Polay, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.
Polay, vücuttaki birçok organı etkileyen urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı - Son Dakika
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