Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Karabük'te bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
75. Yıl Mahallesi 8 No'lu Cadde'de 2 katlı bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Binaya gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlattı.
Halat yardımıyla yaklaşık 4 metrelik boşluğa inen ekipler, kediyi çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi beslendikten sonra doğal yaşam alanına salındı.
Kedinin havalandırma boşluğunda 2 gündür mahsur kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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