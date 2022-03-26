Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

26.03.2022 19:19
Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

75. Yıl Mahallesi 8 No'lu Cadde'de 2 katlı bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Binaya gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla yaklaşık 4 metrelik boşluğa inen ekipler, kediyi çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi beslendikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kedinin havalandırma boşluğunda 2 gündür mahsur kaldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı Son dakika haberi | Erzincan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi | Erzincan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 19:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement