Karabük'te "hayalet" kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te "hayalet" kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı

09.10.2020 19:31
Karabük'te

Karabük'te "hayalet" kostümü giyen iki kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Karabük'te "hayalet" kostümü giyen iki kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Koronavirüs salgınına dikkati çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, "hayalet" gibi sokağa çıktı.

Gürbüz ve arkadaşı, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Durumu görenler Gürbüz ve arkadaşıyla fotoğraf çektirdi.

Gürbüz, gazetecilere, Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için arkadaşı ile "hayalet" kılığına girdiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Koronavirüs, Karabük, Hayalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 'hayalet' kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı - Son Dakika

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