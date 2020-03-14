Karabük'te hayırseverlik protokolü imzalandı - Son Dakika
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Karabük'te hayırseverlik protokolü imzalandı

7 saat önce

Karabük'te, "Okullardan Yarınlara Eğitime Destek" kampanyası kapsamında hayırsever iş adamı Salih Ören tarafından yaptırılacak olan "Yenice Anaokulu" için protokol imza töreni düzenlendi.

Karabük'te hayırseverlik protokolü imzalandı, System.String[]

Karabük'te, "Okullardan Yarınlara Eğitime Destek" kampanyası kapsamında hayırsever iş adamı Salih Ören tarafından yaptırılacak olan "Yenice Anaokulu" için protokol imza töreni düzenlendi.


Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine; Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, hayırsever iş adamı Salih Ören ve ailesi katıldı.


Vali Fuat Gürel, "İlimizde var olan hayırsever ruhuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlimizde birçok eğitim kurumunun ve Karabük Üniversitesinin birçok binasının hayırseverlerimiz tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Eğitim alanında ülkemizde söz sahibi illerden birisiyiz, eğitim kalitemiz oldukça iyi. Bu kalitenin aynı şekilde devam etmesi modern, günümüz gerekliliklerini karşılayan eğitim yuvalarının kazandırılması ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarımızı devletimiz yaptırmaya çalışmakta ancak hayırsever vatandaşlarımızın devletinin yanında yer alıp bu tür yatırımlara destek vermesi ile sorunların devlet vatandaş işbirliği ile kısa sürede bitirilmesini sağlamaktadır. Eğitime verilen her destek, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. Bu anlamda bizlere destek veren hayırsever iş insanı Salih Ören'i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Yapılacak olan anaokulunun ülkemize, ilimize ve Yenice ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"dedi.


Yenice Anaokulu Yapım Protokolü Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş adamı Salih Ören tarafından imzalandı. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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