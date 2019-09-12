Karabük'te hekim atamaları

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kente 57 hekimin atandığını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'e 54 tabip ve 3 uzman hekimin atandığını ifade etti.

Atamaların, Karabük'e hayırlı olmasını dileyen Sarı, "88. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası dün çekildi. Kura sonucu ilimize 54 tabip ve 3 uzman hekim atandı. Bazı alanlarda yaşanan sorunlar bu sayede çözülmüş olacak." diye konuştu.