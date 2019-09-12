Son Dakika Haberleri: Karabük'te hekim atamaları
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Karabük'te hekim atamaları

1 saat önce

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kente 57 hekimin atandığını bildirdi.

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Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kente 57 hekimin atandığını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'e 54 tabip ve 3 uzman hekimin atandığını ifade etti.

Atamaların, Karabük'e hayırlı olmasını dileyen Sarı, "88. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası dün çekildi. Kura sonucu ilimize 54 tabip ve 3 uzman hekim atandı. Bazı alanlarda yaşanan sorunlar bu sayede çözülmüş olacak." diye konuştu.

Ahmet Sarı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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