Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

26.05.2022 14:57

Karabük'te, hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te, hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mustafa D. (57) idaresindeki 34 VUU 13 plakalı otomobil, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önündeki hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

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